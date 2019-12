Stiri pe aceeasi tema

- Cu toate acestea, ministrul Sanatații da asigurari ca toți cei care vor obține punctaj de promovare vor fi admiși ca rezidenți, iar centrele universitare sunt pregatite pentru organizarea concursului din 8 decembrie și pentru pregatirea unui numar suplimentar de rezidenți. Mai sunt doar cateva zile…

- Repartizarea candidaților la examenul de rezidențiat pe centre universitare are loc astazi, dupa ce listele au fost centralizate. Rezultatele obținute vor fi afișate in cursul zilei de miercuri pe site-ul rezidentiat.ms.ro. La fel ca in anii trecuți, concursul se va desfașura in 6 centre universitare:…

- Ministerul Sanatatii organizeaza concurs de intrare in rezidentiat pe post si rezidentiat pe loc in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie la data de 08 decembrie 2019, a anunțat șefa Direcției de Sanatate Publica Suceava, Liliana Gradinariu. Concursul se desfasoara in centrele universitare…

- Ministerul Sanatatii (MS) a anuntat, joi, ca va organiza duminica, 8 decembrie 2019, concursul de intrare in Rezidentiat in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie. Peste 4.700 de candidati s-au inscris deja, cu cinci zile inainte de incheierea inscrierilor, relateaza News.ro.Citește…

- Incepand de ieri și pana in 19 noiembrie, inclusiv, se realizeaza inscrieri la examenul de rezidențiat. Ministerul Sanatatii organizeaza concurs de intrare in rezidentiat pe post si rezidentiat pe loc in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie, in data de 8 decembrie 2019. Concursul se desfasoara…

- Ministerul Sanatatii a publicat in transparenta decizionala Ordinul privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidentiat pe post si pe loc in medicina, medicina dentara si farmacie, sesiunea 8 decembrie 2019. Cuantumul taxei de participare la concursul de rezidentiat…

- Examenul de rezidențiat se amana. Nu exista ministru la Educație ca sa semneze ordinele de examen! Examenul de rezidentiat pentru studenții de la Medicina se amana din cauza faptului ca nu exista un ministru la Educație, care sa semneze ordinele de examen, a anunțat ministrul Sanatații Sorina Pintea,…

