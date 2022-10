Concurs pentru posturi de directori la IRO: doi candidaţi pe două locuri In aceasta luna, Institutul Regional de Oncologie (IRO) Iasi va finaliza concursul pentru ocuparea functiilor de director medical si director financiar-contabil. Saptamana viitoare, pe data de 10 octombrie va avea loc proba scrisa si sustinerea proiectului de specialitate, rezultatele se vor afisa in aceeasi zi, iar pe 13 octombrie se va sustine interviul de selectie. Rezultatele finale in urma sustinerii probelor vor fi cunoscute pe 17 octombrie, la ora 14.00, pana a doua zi se pot depune contestatii, iar pe 19 octombrie se vor afla rezultatele finale. In acest moment, postul de director medical… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

