Concurs de interpretare vocală a muzicii tradiţionale româneşti Zeci de tineri interpreți din intreaga țara participa vineri, 17 septembrie 2021, la Tirgu-Mureș, la Festivalul Concurs Național de Folclor „Du-te dor cu Mureșul", concurs de interpretare vocala a muzicii tradiționale romanești. Evenimentul se organizeaza dupa o pauza de un an cauzata de pandemie, urmand a se desfașura cu respectarea tuturor masurilor in vigoare privind … Post-ul Concurs de... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

