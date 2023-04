Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, Federatia Sindicatelor din Educatie ‘Spiru Haret’ si Federatia Nationala Sindicala ‘Alma Mater’ anunta Guvernul si Parlamentul ca au demarat referendumul pentru strangerea de semnaturi in vederea declansarii grevei generale. Sindicalistii sunt nemultumiti…

- Vineri, 31 martie 2023, la Școala Gimnaziala Maxenu - Structura G.P.N. Maxenu, s-a desfașurat Concursul de cunoștințe generale -educație sanitara / norme igienico-dentare ,,Micul stomatolog”- din cadrul Proiectului Educațional Județean cu participare Naționala ,,Medicul stomatolog - prietenul copiilor!”,…

- Consiliul Județean al Elevilor Suceava inițiaza campania „autoSTOPul dezinformarii", cu sprijinul Centrului pentru Jurnalism Independent (CJI) și UNICEF Romania. Proiectul preia modelul unei caravane, prin care doi elevi reprezentanți ai structurii județene, Rafaela Barac-Bologa ...

- Spitalul Județean de Urgența Bistrița ofera in luna martie un altfel de ,,marțișor” – salvator de vieți! Invața direct de la profesioniștii SMURD, gratuit, manevre de prim ajutor și cum sa acționezi cu calm in situații critice. SJU Bistrița organizeaza in luna martie inca o serie de cursuri gratuite…

- La Scoala Gimnaziala Maxenu - Structura G.P.N. Maxenu, jud. Buzau, vineri, 10 februarie 2023, a avut loc Expozitia – Concurs de creatie plastica,, Micii pompieri”, activitatea nr. 1 din cadrul Proiectului Educațional județean cu participare naționala ,,Micul pompier”, aflat la editia a VIII-a, coordonat…

- Miercuri, 8 februarie 2023, in toate structurilor din cadrul Scolii Gimnaziale Maxenu s-au vizionat și prezentat materiale informative pe liniile de prevenire a criminalitații, dar și de siguranța școlara, combaterea și prevenirea accidentelor rutiere,

- La Scoala Gimnaziala Maxenu - Structura G.P.N.Maxenu, jud. Buzau, joi, 26 ianuarie 2023, s-a desfasurat Simpozionul județean cu participare nationala ,,Farmecul Craciunului - tradiții și obiceiuri”, activitate din cadrul Proiectului Educational ,,Credinta si copiii”, aflat la ediția a VII-a, coordonat…

- Concurs cu participare internaționala: „Impreuna cu Hristos prin lume in mileniul III” – ediția a VII-a In perioada 23-29 ianuarie 2023 se desfașoara Concursul online „Impreuna cu Hristos prin lume in mileniul III”, aflat la a VII-a ediție. oncursul este organizat online și se adreseaza elevilor cu…