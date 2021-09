Stiri pe aceeasi tema

- In intersectiile periculoase din Craiova vor fi montate, in sfarsit, limitatoare de viteza. Actiunea de demarat de ieri, prima strada unde au fost montate astfel de limitatoare fiind Raului. O artera intens circulata, unde s-au produs destule accidente rutiere din cauza vitezei. Ieri, in intersectia…

- Delia Matache a decis sa fuga de aglomerația din Capitala, tocmai pe un traseu montan de pe Transfagarașan, doar ca nimic nu prevestea ceea ce s-a intamplat. In decursul a catorva minute de mers prin natura, jurata de la „X Factor” spune ca a dat nas in nas cu nu mai puțin de 13 urși, lucru care a impins-o…

- Pe Internet a aparut un nou videoclip in care un elicopter american Black Hawk poate fi vazut zburand deasupra provinciei Kandaha, cu un corp uman care atarna de o franghie. Mai mulți jurnaliști au distribuit videoclipul pe Twitter susținand ca talibanii ar fi ucis un barbat pe care apoi l-au spanzurat…

- Mihnea Ștefan, tanarul targoviștean campion la Karting și Automobilism, face performanța pe traseele din Romania. Pe 15 august, alaturi de Post-ul Mihnea Ștefan, locul 1 la Transilvania Motor Ring! Rezultate bune și in echipa cu Dani Oțil apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Candidații care au susținut examenul de titularizare și nu au fost repartizați in ședințele anterioare, mai au șanse de a ocupa posturile vacante in sistemul de invațamant preuniversitar din județ. Potrivit calendarului Comisia județeana de mobilitate organizeaza sedința de repartizare in…

- Social Patru proiecte admise la Concursul local de tineret 2021 august 5, 2021 11:37 Cele patru proiecte inscrise la Concursul local de proiecte de tineret 2021 au trecut etapa de evaluare tehnica și financiara, potrivit informațiilor furnizate de Aurora Conțeșteanu, consilier in cadrul Direcției…

- Duminica va avea loc, la Timișoara, etapa cu numarul trei din Campionatul de Automobilism & Karting & Drift Timiș, ediția a 22-a. "Marele Premiu al Municipiului Timișoara 2021"... The post Motoare incinse, in weekend, la Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Se inchide un tronson rutier important din zonele Blascovici si Ronat pentru a face loc… modernizarii traficului si liniilor de tramvai din zona. „Comisia de circulație de la nivelul municipiului a aprobat inchiderea traficului rutier pe Calea Bogdaneștilor, pe tronsonul cuprins intre str. Razboieni…