- In ediția 38 a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 28 noiembrie 2022, chef Sorin Bontea și chef Florin Dumitrescu au fost puși intr-o situație de-a dreptul delicata. Cei joi jurați au ales primii semifinaliști din acest sezon.

- In aceasta seara, ediția 28 a sezonului 10 Chefi la cuțite a inceput cu o noua cearta intre cei trei chefi. De fapt, ghicitoarea Ginei Pistol i-a facut pe aceștia sa iși arunce replici taioase. In final, Sorin Bontea a ieșit caștigator, in timp ce Florin Dumitrescu suspecta ca ceilalți jurați l-ar fi…

- Chef Catalin Scarlatescu a avut o ieșire nervoasa in emisiune și a decis sa plece pentru cateva minute. Concurenții de la „Chefi la cuțite” au gatit pentru un grup de refugiați din Ucraina. Ediția „Chefi la cuțite” de luni seara a adus prima victorie a echipei lui Sorin Bontea, care a obținut 9 voturi…

- Cu fiecare nou battle, acțiunea de la bancurile de lucru devine tot mai condimentata, iar lupta intre orgoliile celor trei maeștri ai bucatariei, tot mai incinsa! Astfel, in ediția Chefi la cuțite, difuzata de Antena 1 in seara aceasta de la 20:30, cele trei echipe conduse de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu…

- In ediția din aceasta seara, concurenții au intrat in proba bootcamp-ului, iar adrenalina si tensiunile s-au resimțit la cote maxime. Doar 18 concurenți din 60 au intrat in echipele celor 3 jurați de la Chefi la cuțite. Iata cine a reușit sa ia tunicile din partea lui Florin Dumitrescu, Sorin Bontea…

- Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au o sarcina foarte grea in ediția Chefi la cuțite difuzata de Antena 1 in seara aceasta, de la 20: 30. Dupa ce concurenții ramași in bootcamp trec și prin cea de-a doua proba eliminatorie, cei trei ași ai gastronomiei iși aleg concurenții potriviți…

- Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au degustat toate cele 130 de farfurii din prima de etapa de bootcamp și au decis cine sunt concurenții care merita sa se califice in etapa a doua.

- Chef Catalin Scarlatescu, chef Florin Dumitrescu și chef Sorin Bontea au fost puși din nou la incercare la jocul de amuleta cu numarul 11. De data aceasta, Gina Pistol le-a dezvaluit bonusul amuletei și numele juratului pentru care vor gati.