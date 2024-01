Concurenți noi la Survivor All Stars. Vor intra în competiția din Republica Dominicană marți Concurenți noi intra la Survivor All Stars, competiția difuzata la Pro TV care a inceput pe 16 ianuarie. Dupa ce Andreea Tonciu a fost eliminata, televiziunea anunța intr-un scurt preview al episodului urmator, care va fi difuzat marți, ca noi participanți vor intra pe traseele din Republica Dominicana. Schimbari neașteptate au loc la Survivor All Stars, in episodul patru. Intr-un promo difuzat la Pro TV, televiziunea dezvaluie ca noi concurenți vor intra in concurs, vor concura la probele din Republica Dominicana. „Noi concurenți”, e anunțul facut de Pro TV. „Nu cred”, se aud spunand vechii concurenți,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

