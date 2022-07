In Dolj se anunta concurenta si pentru cea de-a treia sesiune a concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din scoli si gradinite. Sunt vacante 11 posturi pe care s-au inscris 19 candidati. In Dolj, pentru aceasta sesiune sunt vacante 11 functii de director si director adjunct in scoli si gradinite. Dosarele de inscriere s-au depus pana pe 17 iulie, iar probele se vor desfasura in septembrie. Pentru aceasta sesiune s-au inscris 19 candidati, o parte dintre ei au participat si in sesiunile anterioare. „Dupa evaluarea dosarelor de inscriere, in Dolj a fost si un candidat…