Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat, sambata, ca peste 18.000 de angajati ai MAI s-au inscris pentru cele 2.086 de locuri disponibile la concursurile de trecere a agentilor de politie si a subofiterilor in corpul ofiterilor, potrivit Agerpres. „Concursurile de trecere a agentilor de politie si a subofiterilor in corpul ofiterilor se apropie de final. Am constatat cu bucurie ca, pentru cele 2.086 de locuri disponibile – majoritatea din cadrul structurilor operative din toata tara si de la toate armele – au fost inscrise peste 18.000 de candidaturi. Aceasta concurenta imi dovedeste…