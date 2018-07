Stiri pe aceeasi tema

- Samsarii de masini au la vanzare aproape de patru ori mai multe masini decat dealerii auto, circa 55% din anunturile cu autoturisme second-hand fiind postate de catre acestia, reiese dintr-o analiza a inspectorauto.ro realizata in luna iunie 2018.

- Doua persoane au fost ranite, una fiind in stare grava, dupa impactul dintre un camion și o autoutilitara, luni dimineața, in localitatea Colțirea, județul Maramureș. In urma coliziunii, cele doua vehicule au luat foc. Potrivit ISU Maramureș, șoferii celor doua vehicule au fost raniți in urma impactului,…

- In 2017 și 2018, in Dolj s-a inregistrat o avalanșa de inmatriculari auto. 90% din numarul autoturismelor inmatriculate sunt second-hand. Statisticile arata ca vechimea parcului auto din județ este de 17 ani, cu puțin peste vechimea medie pe țara. Circa ...

- Romanii care cumpara masini second-hand de la intermediari trebuie sa fie atenti la actele pe care le primesc, pentru ca pot constata ca nu le pot inmatricula in tara, deoarece au pe talon o stampila pentru “casare/dezmembrari” (Verwertungsnachweis lag vor), atentioneaza Mihai Cune, fondator InspectorAuto.ro,…

- Cumpararea unui automobil rulate presupune mai intai de toate un preț de achiziție mai mic fața de prețul de nou, dar, in același timp, exista doua riscuri majore: intervențiile asupra kilometrajului și avariile semnificative suferite de acea mașina pana in momentul vanzarii/cumpararii. In plus, vrei-nu-vrei,…

- In cazul unei tranzactii de masini, cumparatorul, daca anunta autoritatile in cel mult 90 de zile risca amenzi, conform AvocatNet. Mai exact, cumparatorul daca nu an nu anunta autoritatile despre tranzactie printr-o solicitare de transmitere in evidentele oficiale a dreptului de proprietate asupra automobilului,…