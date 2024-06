Stiri pe aceeasi tema

- ”Niciodata alegerile nu sunt castigate de catre politicieni, alegerile sunt castigate de comunitati. Azi am avut in Bucuresti o uriasa comunitate care si-a dorit onestitate in functia publica, institutii care sa lucreze pentru oameni, care si-a dorit dreptate. Va marturisesc ca sunt coplesit de responsabilitatea…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat, la evenimentul electoral la finalul campaniei pentru alegerile din 9 iunie organizat de catre Alianta Dreapta Unita, ca „alegerile din 9 iunie sunt despre civilizatie, sunt despre legalitate, sunt despre o Romanie demna in Uniunea Europeana, sunt despre onestitate,…

- Un sondaj de opinie privind alegerile pentru primaria București, realizat saptamana trecuta de Jarding Global LLC, arata ca Nicușor Dan ramane in topul preferintelor, iar Sebastian Burduja a depașit-o pe Gabriela Firea.

- Primarul general Nicusor Dan sustine ca ”nici vorba” sa candideze la alegerile prezidentiale din acest an.”Eu sunt preocupat de Bucuresti de multi ani. Am inceput niste lucruri pe Bucuresti, abia am trasat niste directii. Nu!”, a spus Nicusor Dan la Prima TV.

- Prim-vicepresedintele PNL, Rares Bogdan, a declarat, luni, despre o eventuala retragere a lui Catalin Cirstoiu din cursa pentru Primaria Capitalei, ca nu s-a pus aceasta problema si ca nu s-a discutat la varful partidului nici posibilitatea sustinerii lui Nicusor Dan, mentionand ca actualul primar general…

- Alegerile pentru Primaria Capitalei antreneaza pasiuni uriașe, iar casele de pariuri au venit cu oferte speciale pentru acest eveniment. In ciuda sondajelor care il dau drept favorit pe Cristian Popescu Piedone, casele de pariuri il vad drept mare favorit pe actualul primar Nicușor Dan. Conform cotelor…

- Astfel, daca duminica viitoare ar avea loc alegerile locale, Alianța PSD-PNL ar obține 57% din voturi, la mare distanța fața de Alianța formata din USR, PMP și Forța Dreptei, care ar lua doar 22% din totalul celor care au exprimat o intenție de vot.Pe de alta parte, la funcția de Primar General, rezultatele…

- Cristian Popescu Piedone, actualul primar al Sectorului 5, ar caștiga alegerile pentru Primaria Capitalei, conform datelor unui sondaj de opinie comandat și publicat luni de primarul general al Capitalei, Nicușor Dan. Tot astazi PSD și PNL așteapta datele sondajelor comandate pentru a decide asupra…