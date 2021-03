Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai multe infectari cu coronavirus au loc in familie, aproximativ 63%, arata un studiu al Institutului Pasteur. Institutul Pasteur a facut publice rezultatele parțiale ale unui studiu care vizeaza locul și modul in care este transmis coronavirusul, potrivit Digi24. Contaminarile au loc, in principal,…

- Institutul Pasteur din Franța a publicat rezultatele parțiale ale unui studiu ce vizeaza locul și modul in care este transmis coronavirusul, scrie BFMTV. Conform sursei citate, 63% dintre contaminari au loc in principal in familie. „Cel mai frecvent, oamenii se infecteaza la mesele organizate atat…

- Ministrul Economiei și al Antreprenoriatului, Claudiu Nasui, a mers la munca cu trotineta electrica. Acesta a sarbatorit, alaturi de alți colegi de-ai sai, Vinerea Verde. Doar ca Nasui a circulat și pe trotuar, lucru interzis de lege. DEMISIE in Ministerul Sanatații. A plecat fara sa ofere o explicație…

- Premierul Florin Citu a criticat in termeni duri persoanele care militeaza impotriva vaccinarii si a impotriva purtarii mastii de protectie. Citu afirma ca aceste actiuni sunt de-a dreptul teroriste si se incearca subminarea autoritatii statului. DEMISIE in Ministerul Sanatații. A plecat fara sa ofere…

- Un deținut din Dolj, condamnat la 10 ani de inchisoare pentru omor, a evadat vineri dimineața, au precizat surse pentru G4Media. Cetațeni romani, vaccinați cu doze din lotul Astra Zeneca ABV2856 interzis in Italia Barbatul, in varsta de 52 de ani, se afla internat, sub paza, in Spitalul Clinic…

- Acuzatii grave in cazul decesului doctorlului Benedek Istvan, primul medic din Romania care a facut un transplant de maduva la adulti. Familia acestuia acuza ca a fost legat de pat in spital. Familia doctorului hematolog Benedek Istvan vine cu acuzatii grave la adresa spitalului in care renumitul medic…

- Compania americana de biotehnologie Novavax a confirmat ca vaccinul sau a avut o eficienta de 89% impotriva COVID-19, dar aceasta s-a redus semnificativ contra mutatiei sud-africane, conform rezultatelor definitive ale testelor sale clinice, noteaza AFP, citata de Agerpres. Cetațeni romani, vaccinați…

- Centrele de vaccinare Covid ale Ministerului Apararii vor fi deschise pentru toata populația, dar dupa ce va fi pornita Etapa a III-a de vaccinare. De asemenea, militarii se vor implica in formarea de echipe mobile in satele izolate, a anunțat ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, la o intalnire cu jurnaliștii,…