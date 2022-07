Stiri pe aceeasi tema

- Premierul interimar al Israelului, Yair Lapid, a afirmat, cu ocazia intalnirii cu presedintele SUA, Joseph Biden, ca este necesara o noua arhitectura de securitate si comerciala in Orientul Mijlociu si formarea unei coalitii mondiale pentru contracararea amenintarilor militare generate de Iran.…

- Noul premier israelian Yair Lapid face marti prima vizita in strainatate de la preluarea mandatului. El va merge in Franta pentru a-i cere presedintelui Emmanuel Macron sa intervina pentru salvarea tratativelor cu Libanul in domeniul gazelor, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Cel puțin cinci persoane au fost ucise și 49 ranite in urma unui cutremur cu magnitudinea 6,1, produs in sudul Iranului, sambata dimineața, a anunțat presa de stat. Zona a fost lovita la scurt timp și de doua seisme puternice cu magnitudinea de pana la 6,3, potrivit Reuters. Fii la curent…

- Premierul israelian Naftali Bennett și ministrul de externe Yair Lapid au convenit sa organizeze saptamana viitoare un vot privind dizolvarea Knessetului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Ministrul de externe israelian Yair Lapid va efectua joi o vizita in Turcia pentru a se intalni cu omologul sau turc Mevlut Cavusoglu, in timp ce autoritatile celor doua tari strang legaturile si se coordoneaza in fata unor presupuse planuri ale Iranului de a ataca cetateni israelieni pe teritoriul…

- Israelul spera ca vizita presedintelui american Joe Biden in statul evreu si Arabia Saudita luna viitoare va ajuta la oprirea Iranului, tara despre care ministrul israelian de Externe, Yair Lapid, afirma ca reprezinta "o amenintare pentru intreaga regiune", relateaza AFP. Fii la curent cu…

- Negocierile asupra programului nuclear al Iranului, aflate intr-un punct mort din martie, "au fost redeschise", a anuntat seful diplomatiei Uniunii Europene, Josep Borrell, informeaza AFP si Reuters, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Statele Unite estimeaza ca crucisatorul rus Moskva nu avea armament nuclear la bord in momentul in care s-a scufundat, potrivit unei evaluari a spionajului american, declara doi oficiali la curent cu dosarul CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…