Concluzia autorităților europene. Studiile clinice pentru vaccinurile Covid sunt superficiale Agenția Europeana pentru Medicamente a recomandat un nou vaccin anti-Covid, care se va putea folosi ca booster, fara ca studiile clinice sa fie efectuate in mod corespunzator. Instituția europeana susține ca, in prezent, nici nu se pot face studii ample de eficacitate, avand in vedere dificultatea de a se gasi un numar suficient de persoane […] The post Concluzia autoritaților europene. Studiile clinice pentru vaccinurile Covid sunt superficiale first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

