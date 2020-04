Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul, transmis pe contul sau de YouTube din interiorul Domului din Milano, a devenit cel mai vizionat concert de muzica clasica din toate timpurile. Pe 12 aprilie, prima zi a Pastelui catolic, intr-un moment in care lumea intreaga a ramas nemiscata, tenorul italian, Andrea Bocelli, a adus publicului…

- Recitalul sustinut de Andrea Bocelli in duminica Pastelui la Domul din Milano a fost urmarit de peste 30 de milioane de utilizatori YouTube in decurs de 24 de ore, potrivit Variety.Recitalul de jumatate de ora a fost urmarit pe YouTube, in timpul desfasurarii, de putin peste 5 milioane de…

- Controalele exigente ale autoritaților cu ocazia Paștelui au generat aceste imagini incredibile la Roma. Fotografii și clipuri cu mii de mașini care aglomerau sambata una dintre arterele principale ale Capitalei au indignat populația. Suparați, cetațenii au denunțat nerespectarea carantinei, dar…

- Andrea Bocelli va concerta live in Domul din Milano in prima zi a Pastelui catolic. Tenorul italian a tinut sa precizeze ca evenimentul nu este un concert, ci „o rugaciune”, anunța MEDIAFAX.Reprezentantii Vaticanului au anuntat ca, anul acesta, slujba de Pasti va avea loc pentru prima data…

