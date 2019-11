Stiri pe aceeasi tema

- Televiziunea publica poloneza TVP, sub presiunea activistilor pentru drepturile animalelor, a renuntat la organizarea marelui sau concert de Anul Nou in apropierea Parcului National Tatra, unde ursii aflati in hibernare ar putea fi treziti de zgomot, a anuntat vineri primaria din statiunea Zakopane,…

- Este mai important un concert televizat de Anul Nou decat hibernarea ursilor din Muntilor Tatra? Intrebarea starneste controverse intre puternica televiziune publica poloneza si aparatorii naturii din statiunea Zakopane, echivalentul polonez al Chamonix-ului, noteaza AFP potrivit Agerpres Concertul…

- Primaria municipiului Chisinau informeaza ca in ziua de 14 octombrie 2019, cand se marcheaza Hramul orasului Chisinau, va suspendat traficul rutier pe bd. Stefan cel Mare si Sfant, in perimetrul strazilor Ismail - Mihai Viteazul, in legatura cu organizarea pe bulevardul central al capitalei a manifestarilor…

- Primaria orașului, Consiliul Local și Centrul Cultural Mioveni organizeaza in perioada 27-29 septembrie 2019, in centrul civic al orașului, „Sarbatoarea Recoltei pe Valea Argeșelului – Targul meșterilor populari”. La manifestare participa producatori agricoli, apicultori și meșteri populari din județ…

- Primaria municipiului Chisinau vine cu un apel catre locuitorii orașului, de a participa, impreuna cu autoritațile locale, la imbunatațirea aspectului urbei, in contextul pregatirii de sarbatoarea „Hramul orașului Chișinau".

- Primaria și Consiliul Local al orașului Ocna Mureș au alocat și au inceput lucrarile de proiectare și reparare a canalelor de garda ale orașului. Potrivit lui Silviu Vințeler, pentru aceste lucrari administrația publica are rezervata suma de 319.327 lei, suma ce va fi cheltuita pentru proiectarea și…

- Noul ștrand al municipiului Baia Mare va arata incredibil din vara anului viitor. Startul lucrarilor a fost dat inca de saptamana trecuta, iar investiția este una de amploare. Primaria municipiului Baia Mare va investi, din resurse proprii si credite atrase, peste 20 milioane de euro, in constructia…