Concertul Boney M din seara aceasta, de la Sala Palatului, anulat de coronavirus

- Au trecut aproape 15 ani de cand trupa Talisman s-a destramat, Alina Oprea și Tavi Colen punand punct colaborarii cu mare scandal. In vreme ce alți artiști aflați in situații asemanatoare și-au reglat conturile și au ingropat securea razboiului, cei doi refuza in continuare orice comunicare și nu accepta…

- Dupa ce cantareața Lara Fabian și-a anulat concertul din 3 februarie, pe care trebuia sa il susțina la Sala Palatului in București, fanii ei au fost extrem de dezamagiți. Cu cateva ore inainte de concert, Lara Fabian a explicat intr-un mesaj pe Facebo0k ca nu a fost platita și nu va mai veni sa cante.…

- Loredana, concert Agurida XX, 11 aprilie 2020, ora 19:30, Sala Palatului, Bucuresti Loredana, regina incontestabila a muzicii pop, revine pe scena Salii Palatului, in 2020, cu un nou concert eveniment – Agurida 20. Un concept vizionar, unitar, memorabil, AGURIDA 20 se anunta a fi o productie grandioasa;…