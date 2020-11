Concertul aniversar ''Trooper25'' - transmis online pe 13 noiembrie din Hard Rock Cafe

Stiri pe aceeasi tema

- Fundatia Regala Margareta a Romaniei anunta ca TVR1 va transmite duminica, de la ora 18,00, Concertul regal caritabil anual sustinut cu ocazia zilei de nastere a Regelui Mihai I la Ateneul Roman si care se va desfasura fara public in acest an. "In fiecare an, pe 25 octombrie, de ziua de…

- Școlile din București sunt, potrivit autoritaților, la doar o zi de o noua inchidere, dupa o luna de la redeschidere, din cauza numarul foarte mare de infectari cu COVID-19. In emisiunea Adriana Nedelea LA FIX, vorbim cu invațatoarea Claudia Chiru ce inseamna sa faci școala online cu copii de 6 ani,…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, atrage atenția ca interzicerea pelerinajului de la Iasi la Sf. Cuvioasa Parascheva reprezinta o grava incalcare a libertatii religioase a romanilor. "Astazi ar fi trebuit sa fie pelerinajul de la Iasi cu ocazia Sfintei Cuvioase Parascheva. Guvernul Orban a…

- Beethoven este fara indoiala cel mai cunoscut compozitor de muzica clasica. Nu e de mirare, asadar, ca in 2020, cand se implinesc 250 de ani de la nasterea sa, marele muzician este sarbatorit in intreaga lume. Astfel, Joi, 8 octombrie 2020, ora 19.00 la Sala Patria, va avea loc concertul susținut de…

- Incidentul s-a petrecut in noaptea de miercuri spre joi. Cei trei minori s-au urcat in masina, iar unul dintre ei a condus chiar daca nu detinea permis de conducere, iar autoturismul il furase de la mama lui. Un echipaj de Politie i-a facut semn soferului sa opreasca masina, dar acesta a pornit…

- Concertul „Mari compozitori romani – Enescu, Silvestri, Lipatti”, organizat de Filarmonica „George Enescu”, Institutul Cultural Roman, Fundatia Silvestri si Uniunea de Creatie Interpretativa a Muzicienilor din Romania (UCIMR), va avea loc marti, 25 august, de la ora 19.00, in Sala mare a Ateneului Roman.

- Un tanar cantareț din Romania și-a transmis moartea pe Facebook. Se afla pe scaunul din dreapta al mașinii conduse chiar de iubita sa, cand au fost izbiți in plin de un tren, la o trecere la nivel cu calea ferata. Șocant este faptul ca tanara a incetinit și pare sa se fi asigurat inainte. Imaginile…