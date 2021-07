Concerte, spectacole și activitãți pentru copii pe trei artere din centrul Timișoarei, la finele lunii iulie Timp de o zi și jumatate, in weekendul 24-25 iulie, Primaria Timișoara și Casa de Cultura a municipiului vor deschide – parțial sau total – trei artere din centrul orașului pentru activitați culturale, sportive și pentru copii in cadrul unei acțiuni intitulata „Strazi pentru comunitate”. Concret, incepand de sambata, 24 iulie, de la ora 18 […] The post Concerte, spectacole și activitați pentru copii pe trei artere din centrul Timișoarei, la finele lunii iulie appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

Sursa articol si foto: gazetadinvest.ro

