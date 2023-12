Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz a ieșit negativ la testul COVID-19 si isi va lua o perioada de timp liber pentru a calatori cu sotia lui pe durata vacantei de Craciun, a anuntat miercuri, 20 decembrie, purtatorul sau de cuvant, citat de DPA, scrie Agerpres.Scholz va pleca in vacanța alaturi de sotia sa,…

- Un incident violent s-a petrecut, sambata seara, la Targul de Craciun din Timișoara. Un client nemulțumit de prețul cerut de un comerciant pentru mancare a scos cuțitul și l-a amenințat pe vanzator. Polițiștii locali din cadrul Compartimentului Intervenție Rapida au acționat sambata seara, in jurul…

- „Senatoarea romanca Diana Sosoaca, care a crescut in sondaje si se afla pe locul trei, viseaza la o ”Romanie Mare” si agita harti cu o Romanie care se extinde in Bulgaria, Republica Moldova, Ungaria si pana in Ucraina.Este o revendicare nationalista care isi are sursa in perioada dintre cele doua razboaie…

- Proiectul bugetului de stat pe anul viitor va fi dezbatut in sedinta de Guvern de joi, a dat asigurari, luni, premierul Marcel Ciolacu, lider al PSD. El a prezentat proiectul de buget, luni, intr-o sedinta a Consiliului Politic National al PSD. „Am prezentat bugetul colegilor mei, calendarul pe care…

- Filarmonica „Banatul” va dedica concertul de vineri, 24 noiembrie, ora 19:00, care va avea loc la sala Capitol, memoriei Mitropolitului Nicolae Corneanu, episcop al Aradului, arhiepiscop al Timișoarei și Caransebeșului și mitropolit al Banatului din anul 1962 pana in 2014, cand s-a savarșit din viața.…

- Sarbatorile de iarna se apropie cu pași repezi, iar Romania se pregatește sa-și intampine vizitatorii in targurile de Craciun, care sunt pe cale sa iși deschida porțile in doar cateva zile. Aceasta perioada speciala reprezinta o ocazie unica de a intra in atmosfera magica și plina de bucurie a sarbatorilor,…

- CARAS-SEVERIN – Ca tehnic, judetul e pregatit asa cum s-a putut, in limitele bugetelor, proiectelor si dotarilor! La nivelul ariei de competenta a Sistemului judetean de Gospodarire a Apelor (SGA) se afla in diverse stadii de lucru 18 proiecte, dintre care 9 de exploatare si de intretinere a lucrarilor…