- Trupa timișoreana de rock alternativ The Case revine in fața melomanilor cu un single nou, „Devil“. Formația si-a facut debutul in primavara anului 2012. Doi ani mai tarziu, muzicienii au lansat un material discografic care cuprinde sase piese, fiecare avand un mesaj diferit. Inca din primii ani de…

- Formația timișoreana Monokrom revine in fața publicului cu un recital care va avea loc sambata 29 mai, de la ora 20, la The Ranch din Garana. Sunetul trupei imbina influențe de punk rock cu rock alternativ. Formația a luat naștere la intiativa vocalistului Sebastian Ursache si a chitaristului Vinter…

- Un apel la 112 a mobilizat in aceasta dimineața, in Piața Țepeș Voda din Timișoara, un echipaj CBRN (de intervenție in cazul accidentelor nucleare, biologice, chimice și radiologice). „Astazi, in jurul orei 09:00, am fost solicitați sa intervenim in Piața Țepeș Voda din Timișoara, intr-o cladire in…

- Sambata, 8 mai 2021, de la ora 16, la EM ART GALLERY, in centrul vechi al Devei (peste drum de Biblioteca Județeana), are loc vernisajul unei expoziții de excepție: „Targ de arta cu timișoreni”. Continuand tradiția evenimentelor de calitate, cocheta galerie de arta a pictorului Mircea Popițiu…

- Mii de timișoreni s-au adunat la Catedrala Mitropolitana din Timișoara pentru a lua lumina și a canta intr-un glas alaturi de preoți ”Hristos a Inviat”. Daca anul trecut, soborul de preoți a oficiat slujba in fața catorva reprezentanți ai forțelor de ordine și a jurnalistilor, anul acesta catedrala…

- Compozitorul, chitaristul și inginerul de sunet Adrian Ordean, nascut in urma cu 66 de ani la Sibiu, a lansat un volum de neratat din colecțiile melomanilor autohtoni, care poarta numele de „Dupa ani și ani. Povestiri din spatele scenei”, aparut la editura Cartea Daath. „Aurel Gherghel, unul dintre…

- Primul purtator de cuvant al Armatei și al revoluționarilor pentru jurnaliștii straini, Corneliu Nicolae Vaida, a vizitat capitala Banatului. Impreuna cu viceprimarul Timișoarei, Cosmin Tabara, a facut o „plimbare tematica” prin cartierul Iosefin. In urma acesteia, Corneliu Vaida a venit cu propunerea…

- Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Dominic Fritz i-a anunțat azi pe timișoreni ca s-a vaccinat cu Astra Zeneca pentru ca este un vaccin sigur și eficace. Primarul a mai transmis ca in județul Timiș și in Timișoara sunt mii de locuri libere pentru acest vaccin, astfel cine face azi rezervarea…