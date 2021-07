Concert Vița de Vie și multe alte evenimente și spectacole, de Ziua Județului Timiș Ziua Județului Timiș va fi marcata anul acesta in zece locații prin nu mai puțin de 42 de acțiuni cultural-artistice și de divertisment. Consiliul Județean a pregatit un program de patru zile. Ziua Județului, 28 iulie, va fi marcata in acest an printr-o serie de evenimente ce se vor intinde pe durata a patru zile. […] Articolul Concert Vița de Vie și multe alte evenimente și spectacole, de Ziua Județului Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zece locații, peste 40 de evenimente culturale și patru zile de sarbatoare - așa va fi celebrata Ziua Județului Timiș, pe 28 iulie. Centrele culturale din subordinea CJ Timiș au pregatit evenimente in diferite locuri simbolice din oraș, dar și ateliere, tururi virtuale, concerte și activitați pentru…

- Consiliul județean Suceava arunca manușa entitaților private din județ. Mai exact, instituția județeana invita organizatorii de evenimente privați sa intre intr-un parteneriat cu Consiliul Județean prin instituțiile subordonate precum Centrul Cultural Bucovina sau Muzeul Național al Bucovinei pentru…

- Dialog cu Gabriel Marin, care a caștigat in prima instanța, la Curtea de Apel Cluj, anularea in parte a Hotararii de Guvern ce privește condiționarea participarii la spectacole, nunți, botezuri, competiții sportive sau alt gen de evenimente de prezentarea de catre participanți a dovezii vaccinarii sau…

- Filarmonica „Dinu Lipatti” in parteneriat cu Centrul Cultural „G. M. Zamfirescu”, Primaria Municipiului Satu Mare și Consiliul Județean, marcheaza „Ziua Internaționala a Copilului” printr-un proiect comun, care aduce muzica din indragitele desenele animate mai aproape de cei mici. Marți, 1 iunie, toți…

- Nu mai purtam masca in aer liber și putem merge la spectacole și la activitați sportive, in anumite condiții. Premierul Florin Cițu a prezentat ce prevede hotararea de guvern privind prelungirea starii de alerta, cu modificarile care intra in vigoare din 15 mai. Practic, din lista masurilor privind…

- Romanii care s-au vaccinat cu schema completa pot participa in acest weekend la unul dintre cele patru spectacole-pilot organizate de Opera Nationala Bucuresti, Teatrul National Bucuresti si Opera Cluj-Napoca. Nu numai iubitorii de muzica si de teatru asteapta concluziile care se vor desprinde dupa…

- ''Sarbatoarea Libertatii'' de la Blaj, dedicata Adunarii Nationale din 3/15 mai - 5/17 mai 1848, este marcata in acest an printr-o serie de evenimente desfasurate online, fara public, dar transmise live pe pagina de Facebook a Centrului de Cultura "Augustin Bena" Alba si a institutiilor partenere.…

- Premierul Florin Citu a declarat, miercuri, ca pana la 1 iunie vor avea loc evenimente pilot - spectacole de teatru, opera - mentionand ca se va putea discuta altfel despre aceasta situatie dupa ce vor fi 5 milioane de persoane vaccinate. "In Bucuresti vor fi cateva evenimente-pilot si vom vedea spectacole…