- Filarmonica Pitești organizeaza joi, 23 ianuarie, de la ora 19.00, la Centrul Multifunctional, un concert simfonic cu un program integral Beethoven (este An Beethoven). Alaturi de orchestra simfonica a Filarmonicii Pitești, dirijata de Mihail Ștefanescu, participa, ca solista, pianista Lucia-Cristiana…

- Astazi , incepand cu ora 16.00, la Filarmonica Pitești, se vdesfașoara Conferința județeana extraordinara a PSD Argeș. La conferința participa Marcel Ciolacu, președintele PSD și Paul Stanescu, secretara general al partidului. In sala sunt prezenți 224 delegati din 230 convocati. Candidații inscris…

- Filarmonica Pitesti organizeaza luni, 13 ianuarie, de la ora 19.00, la Centrul Multifuncțional, primul concert al anului. Alaturi de grupul de mandoline „Luyah Mandolin Ensemble” și dirijoarea Lee Guk Puy (Coreea de Sud) participa orchestra de camera a Filarmonicii Pitești. In program: C.C.Converse…

- Filarmonica Pitești organizeaza joi, 5 decembrie, de la ora 19.00, la Centrul Multifunctional, primul concert simfonic al lunii, cu pagini muzicale semnate de Smetana, Mozart și Grieg. Alaturi de orchestra simfonica a institutiei, dirijata de GianPaolo Mazzoli, participa, ca solist, Paul Ionescu. Pianistul…

- Filarmonica Pitesti organizeaza vineri, 29 noiembrie, de la ora 19.00, la Centrul Multifuncțional, un concert cameral susținut de chitaristul Andrei Tase și pianistul Adrian Tase. Cei doi, fiu și tata, primul, masterand la Academia de Muzica din Cluj-Napoca, al doilea, renumit medic cardiolog, nu sunt…

- Olimpic Gym – lotul de gimnastica al Centrului Cutural Pitești, condus de antrenoarea Nicoleta Andrei, se pregatește pentru participarea la Campionatul Internațional de Gimnastica Ritmica, acesta urmand a se desfașura la Brașov, in perioada 29 noiembrie – 1 decembrie. De la Pitești vor pleca sportive…

- In perioada 3 – 14 noiembrie, orchestra simfonica a Filarmonicii Pitești, aflata in turneu in Coreea de Sud, va susține 11 concerte, inclusiv la Seul, sub bagheta lui Juan Jose Navarro Hernandez, dirijorul spaniol care s-a aflat la pupitrul orchestrei simfonice anul trecut, in octombrie, la Pitești.…

- Festivalul Național de Muzica Lautareasca Veche ZAVAIDOC, ajuns la cea de-a XIV-a ediție, iși va deschide porțile sambata, 23 noiembrie, de la ora 18.00, la sediul Filarmonicii Pitești. Evenimentul, organizat de Primaria Municipiului Pitești și Consiliul Local, prin Centrul Cultural Pitești și-a propus…