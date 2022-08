Stiri pe aceeasi tema

- Filarmonica Pitești continua, din toamna, proiectul cultural al concertelor educative. Acestea vor avea loc, de data aceasta, in Sala “Simfonia”. „Așteptam, așadar, ca unitațile de invațamant doritoare sa ne contacteze pentru programare. Pe langa concertele din sala, atunci cand va fi posibil, vom susține…

- Orchestra Simfonica a Filarmonicii Pitești face repetiții alaturi de solista Irina Baianț și dirijorul Costin Grigore. Și asta deoarece maine, de la ora 20.00, Filarmonica Pitești deschide Festivalul „Classics for Pleasure” din Sibiu, in Piața Mare. Evenimentul face parte din stagiunea estivala a Filarmonicii…

- Maine, de la ora 20.00, Filarmonica Pitești deschide Festivalul „Classics for Pleasure”. Evenimentul are loc la Sibiu, in Piața Mare, și face parte din stagiunea estivala a instituției piteștene. Alaturi de instrumentiștii din Orchestra Simfonica va fi binecunoscuta solista Irina Baianț, iar la pupitrul…

- In premiera la nivel național, inițiat de Filarmonica Pitești, prin managerul Gabriel Nița, “Simfonia Direcției 5” va reuni Orchestra Simfonica a Filarmonicii din Pitești, respectiv celebra formație Direcția 5. Concertul va avea loc la Pitești, Sala “Simfonia”, in data de 10 noiembrie 2022, iar publicul…

- In semn de prețuire pentru publicul meloman, Filarmonica Pitești pregatește o stagiune estivala de excepție! Vom avea concerte in aer liber, in sala, dar și in deplasare. Concerte eveniment, concerte simfonice extraordinare, concerte simfonice, concerte educative, concerte jazz-pop, dar și recitaluri…

- Orchestra simfonica a Filarmonicii Pitești va da intalnire joi, 16 iunie, la un nou concert simfonic extraordinar. De la ora 19.00, in Sala Simfonia, alaturi de membrii orchestrei, revine dirijorul Theo Wolters, solista, pianista Ieva Dudaite (Lituania). In program: W.A. Mozart – Concertul pentru pian…

- De Ziua Internaționala a Copilului, micii piteșteni se vor putea bucura de surprizele placute organizate de catre municipalitate: spectacole de teatru, muzica și dans, ateliere de creație, desene pe asfalt și activitați sportive, festival al tinerelor talente, atracții pentru toate varstele, ce vor…

- Primaria Pitești reamintește programul Zilelor Municipiului Pitești, Ediția a 30-a, mai 2022. Joi, 19 mai: Expoziție de fotografie „ParCool cu Arta” Parcul „Lunca Argeșului” Visionarium – Digital 360 Theater – Kids in Space – lecție educativa despre spațiul stelar, desfașurata intr-un planetariu presostatic…