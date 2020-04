Stiri pe aceeasi tema

- Andrea Bocelli va canta mai multe piese religioase, in duminica Paștelui catolic, pe 12 aprilie, la Domul din Milano, fara spectatori, la invitația primarului din Milano, informeaza contactmusic.com. Giuseppe Sala, primarul din Milano, a spus ca tenorul italian va incerca, astfel, sa mai ridice puțin…

- Este mesajul comun al reprezentantilor bisericii ortodoxe si catolice din Romania, in apropierea celei mai mari sarbatori crestine si prima in foarte multi ani, in care preotii vor face slujba de Inviere fara credinciosi. Peste 30.000 de politisti si militari se vor asigura ca vom respecta ordonantele…

- Celebrul tenor italian Andrea Bocelli, 61 de ani, va interpreta in duminica Pastelui catolic (12 aprilie) o suita de cantece religioase, la Domul din Milano, noteaza AFP.Evenimentul va fi organizat fara accesul spectatorilor, dar va putea fi urmarit pe YouTube in intreaga lume. "Nu va fi un concert.…

- Tenorul italian Andrea Bocelli va interpreta in duminica Pastelui catolic o suita de cantece religioase, care vor fi difuzate in lumea intreaga in cadrul unui eveniment organizat fara spectatori la Domul din Milano, oras situat in una dintre cele mai grav afectate regiuni ale lumii de pandemia de coronavirus,…

- Credincioșii din Parohia ortodoxa „Sf. Nicolae" Știrbaț, comuna Udești, vor primi in Noaptea de Inviere, dupa miezul nopții, candele aprinse de la candela din Sfantul Altar. Acesta este mesajul transmis de preotul Dan Leonte Șalvari, parohul Bisericii Ortodoxe „Sf. Nicolae" ...

- Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane a declarat, marți, pentru MEDIAFAX, ca daca situatia provocata de Covid-19 se va inrautati, slujba de Paste va putea fi urmarita doar la Trinitas TV, la radio sau pe paginile de Facebook ale unor parohii.„Pastele este pe 19 aprilie. Vom avea timp…

- Giorgio Gori, primarul orasului Bergamo, este de parere ca meciul Atalanta - Valencia, disputat, la Milano, la 19 februarie, in Liga Campionilor, a contribuit la raspandirea rapida a coronavirsului in nordul Italiei. La acel meci, 40.000 de fani din Bergamo au mers la Milano (aproximativ 50 de kilometri),…

- A inceput numaratoarea inversa pentru Eurovision Romania. Duminica vom afla melodia pe care Roxen o va canta pe scena din Rotterdam. Voi, cei de acasa, si juriul de specialitate veti alege una dintre cele 5 piese pe care artista le va canta in spectacolul de pe 1 martie.