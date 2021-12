Concert de colinde cu Corul Filarmonicii

Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți clujeni au protestat in Piața Unirii din Cluj-Napoca, fața de restricțiile impuse la Targul de Craciun. Aceștia spun ca Targul este organizat in spațiul liber, iar accesul ar trebui sa fie permis și nevaccinaților.Oamenii au avut afișe cu mesaje precum ”Targ din banii tuturor, vrem acces egal”."La…

- Poliția Cluj are o noua membra a escadronului canin. Noa a fost prezentata la Targul de Craciun din Piața Unirii. ”V-am spus ca suntem prezenți și la Targul de Craciun, asta știți deja.Insa acum am gasit un prilej bun sa va prezentam noua membra a echipajului canin - Noa.Am fost in "recunoaștere",…

- Se aprind luminițele de sarbatori, in aceasta seara, in piața Centrala din Bistrița. Primaria Bistrița a pregatit mai multe evenimente care anunța apropierea sarbatorilor de iarna: Iluminatul festiv va fi pus in funcțiune in aceasta seara, in Piața Centrala din Bistrița, de la ora 17.00. Cei mici se…

- Dupa un an de pauza, Targul de Craciun revine in centrul Clujului. Timp de o luna, din 26 noiembrie și pana in 31 decembrie 2021, Piața Unirii va fi locul unde iși dau intalnire faptele bune, colindele și poveștile la gura sobei. Iluminatul festiv de Craciun va fi pornit vineri, 26 noiembrie, in prima…

- Targul de Craciun de la Cluj Napoca din 2021 se deschide pe 26 noiembrie, in Piața Unirii, iar doritorii care iși doresc sa ia parte la o atmosfera feerica de sarbatori vor putea sa-l viziteze pana pe 31 decembrie.

Dupa un an de pauza, Targul de Craciun revine in centrul Clujului. Timp de o luna, din 26 noiembrie și pana in 31 decembrie 2021, Piața Unirii va fi locul unde iși dau intalnire faptele bune,...