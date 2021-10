Concert aniversar Pavel Șopov şi invitaţii săi, la Filarmonica Oltenia Filarmonica „Oltenia” Craiova prezinta, miercuri, la ora 19.00, un „Concert aniversar Pavel Șopov si invitatii sai. Corala Academica a Filarmonicii „Oltenia” Craiova va fi dirijata de Pavel Șopov, Florian-George Zamfir, Eugen Petre Sandu si Manuela Enache-Pirvu iar, la pian, va acompania Corina Stanescu. In program, sunt lucrari reprezentative din repertoriul dirijorilor care vor evolua pe scena, fiind si o dovada de virtuozitate a ansamblului coral al filarmonicii oltene, care poate aborda piese din cele mai diverse epoci si stiluri muzicale. In program:Pierre Passereau: „ll est bel et bon”John… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

