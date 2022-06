Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali, patronul FCSB, a acuzat din nou implicarea politicului in fotbal și acuza jocuri de culise pentru ca CSA Steaua sa poata promova in Liga 1. Formația „militara” a terminat pe loc de baraj, dar nu a primit dreptul de promovare. Cu toate acestea, Gigi Becali acuza faptul ca politicienii se…

- Formatia din Stefan cel Mare e amenintata cu retrogradarea, dar astazi a primit si o veste buna: pe viitor, in locul actualului stadion, care arata groaznic, se va ridica unul demn de o grupare de traditie.

- Formatia din judetul Constanta a intalnit pe teren propriu CSM Oradea.Echipa masculina de handbal CS Medgidia antrenori, Ionut Deli Iorga si Adrian Georgescu a incheiat astazi evolutiile din turneul play off de promovare al Diviziei A, cu partida din etapa a 14 a, acasa cu CSM Oradea.Confruntarea le…

- Rapperul Eminem, formatia new wave din anii '80 Duran Duran si legenda muzicii country Dolly Parton se numara printre muzicienii care vor fi introdusi in acest an in Rock & Roll Hall of Fame, conform unui anunt facut miercuri de organizatori, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai…

- Formația timișoreana The Skywalkers a lansat prima piesa care va fi inclusa pe urmatorul EP al trupei, melodia „Your Turn” avand parte și de un videoclip filmat la On Set Studios. Compoziția are parte de aranjament muzical realizat de Vlad Cotruș, inregistrari de studio de Johnny Kui și mixaj și masterizare…

- Al Sharjah, echipa antrenata de Cosmin Olaroiu, a fost eliminata din grupele Ligii Campionilor Asiei dupa egalul de pe teren propriu, scor 2-2, impotriva celor de la Al Hilal. Aflata pe locul 3 in grupa A cu doua etape inainte de finalul grupei, Al Sharjah avea nevoie de victorie in meciul cu campioana…

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu si la care evolueaza Alexandru Mitrita, a fost eliminata, joi, de Olympique Marseille, in sferturile de finala ale Conference League. Dupa meci, Razvan Lucescu s-a declarat fan al echipei franceze si spera ca aceasta sa castige competitia, potrivit…