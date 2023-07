Conceptul electric Porsche 357 Speedster este un omagiu adus legendarului 356 Constructorul german de automobile aniverseaza 75 de ani de la debutul primei sale mașini: legendarul 356 No. 1 Roadster. Și ce eveniment poate fi mai potrivit sa marchezi acest moment decat celebrul Festival al Vitezei de la Goodwood? Cu aceasta ocazie, Porsche prezinta lumii intregi conceptul electric Vision 357 Speedster. Un omagiu adus lui 356 No. 1 Roadster și varianta fara plafon a conceptului Vision 357, care a debutat la inceputul anului. Noul Porsche... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

