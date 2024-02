Nervozitatea premierului Marcel Ciolacu la adresa celor peste 3 miliarde de lei platiți pe concediile medicale ale romanilor in 2023 este nejustificata. Medicii spun ca oamenii sunt tot mai bolnavi și ca virozele, pneumoniile și infecțiile respiratorii i-au facut inapți de munca. In fapt, este vorba despre o scadere dramatica a imunitații, care a provocat […] The post Concediile medicale care l-au exasperat pe Ciolacu, rezultat al scaderii imunitații first appeared on Ziarul National .