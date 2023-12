Concedieri masive la o mare companie. Peste 1.000 de angajați rămân fără locul de muncă Gigantul de streaming muzical Spotify a anunțat luni ca va concedia aproximativ 1.500 de angajați, adica 17% din forța sa de munca, pentru a reduce costurile, dupa ce a renunțat la 600 de angajați in ianuarie și la alți 200 in iunie. Concedieri masive la o mare companie Acțiunile sale listate in SUA au urcat cu aproximativ 11%, tranzacționandu-se aproape de maximul ultimilor doi ani, de 200,46 dolari, la inceputul tranzacțiilor. Dupa o runda de reduceri de locuri de munca la inceputul anului de catre companiile din domeniul tehnologiei, unele au inceput din nou sa iși reduca forța de munca , anunțurile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

