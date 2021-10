Conan Gray laneaza melodia “Telepath” si dezvaluie detalii despre turneul mondial The Conan Gray World Tour 2022

Stiri pe aceeasi tema

- Trupa italiana Maneskin, castigatoare a concursului Eurovision 2021, va canta in deschiderea concertului formatiei britanice The Rolling Stones din Las Vegas, pe 6 noiembrie, a anuntat Jimmy Fallon in emisiunea sa, conform news.ro. Solistul Damiano si grupul sau au cantat deja miercuri seara…

- “Irina a cantat minunat, iar sala a rasplatit-o cu ropote de aplauze”, descrie actrita Alexandra Giurca. Reactia publicului la prestatia sopranei romance este una plina de entuziasm si admirație, fiind deja cunoscuta auditoriului francez din varii colaborari cu teatre si sali de spectacol de aici. Din…

- Rochii, intre care si cea mai purtata de Amy Winehouse la ultimul concert sustinut cu o luna inainte de moartea sa in 2011, carti, discuri, genti si obiecte care i-au apartinut artistei britanice vor fi scoase la licitatie in California, in noiembrie, informeaza News.ro . Casa Julien’s Auctions expune…

- Actorul Daniel Craig, care a interpretat rolul celebrului agent 007 în seria James Bond, îl va întruchipa pe ambitiosul „Macbeth” pe Broadway anul viitor, au anuntat miercuri producatorii spectacolului, potrivit Reuters și Agerpres. Noua productie, cu actrita irlandeza…

- Pugilistul britanic Amir Khan, 34 de ani, fost campion mondial la categoria superușoara, unde a deținut titlurile WBA și titlul in 2011, a declarat ca a fost scos din avionul American Airlines, pe motiv ca masca pe care o purta „nu era suficient de mare”, a relatat postul BBC, preluat de News.ro . Incidentul…

- Don Everly, ultimul supravietuitor al duo-ului rock ‘n’ roll The Everly Brothers, a murit la varsta de 84 de ani, in casa lui din orașul american Nashville, a informat duminica, 22 august, Los Angeles Times , care citeaza un purtator de cuvant al familiei, a relatat news.ro . Cauza decesului nu a fost…

- Cel puțin 6 state UE insista ca este necesara continuarea deportarii forțate a migranților afgani în ciuda faptului ca talibanii pun stapânire pe țara pe fondul retragerii trupelor aliate. Austria, Belgia, Danemarca, Germania, Grecia și Olanda au scris Comisiei Europene, argumentând…

- Tenismanul britanic Andy Murray, cu trei titluri de Mare Slem in palmares si fost lider mondial, si americanul Sebastian Korda au fost invitati sa participe la turneul ATP de la Cincinnati, dinaintea US Open, au anuntat, marti, organizatorii competitiei, citati de AFP. Foto: (c) Alberto Pezzali POOL/EPA…