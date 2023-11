Conan Gray a lansat “Killing Me”

Stiri pe aceeasi tema

- Adele, artista care interpreteaza celebra piesa “Hello”, a trait un moment emoționant in timpul concertului din Las Vegas, la Caesars Palace, in weekend. In timp ce cantareața interpreta piesa “When We Were Young” de pe albumul sau 25, imbracata intr-o captivanta ținuta a Morticiei Addams pentru Halloween,…

- Loreen a lansat piesa “Is It Love”. Melodia este realizata de producatorul și compozitorul suedez de discuri, Rami Yacoub (Ariana Grande, Lady Gaga, Madonna) la MXM Studios. Loreen spune: „Is It Love” s-a nascut dintr-un loc de cautare a claritații, este un cantec care descrie și contempla o iubire…

- In ultima perioada a acestui an, dar și anul trecut, Florin Salam s-a confruntat cu foarte multe probleme de sanatate și a ajuns de mai multe ori de urgența in spital. Mulți s-au intrebat ce se intampla cu artistul, iar recent a vorbit despre starea lui de sanatate. Este „Regele Manenelor” foarte bolnav?…

- Regimul de la Phenian a confirmat ca a lansat doua rachete balistice cu raza scurta de actiune, explicand ca a fost vorba de o „simulare de lovitura nucleara tactica” ca raspuns la manevrele SUA-Coreea de Sud, relateaza AFP, care citeaza agentia de stat nord-coreeana KCNA.

- Conan Gray a lansat single-ul „Winner”, despre care Conan a spus: „Am scris aceasta melodie la 2 dimineața, a fost un moment in care in cele din urma m-am simțit de genul: m-ai ranit mai mult decat m-ar putea rani cineva vreodata și s-a simțit ciudat de bine. Vad acum ca exista o anumita libertate care…

- Joi a fost lansat Imnul Intalnirii Internaționale a Tineretului Ortodox 2023 – Timișoara. Acesta este o lauda adusa tinereții petrecute in prietenie cu Dumnezeu și cu oamenii și un omagiu adus culturii banațene. Imnul este un poem solemn dedicat prieteniei, tema actualei ediții a evenimentului,…

- Jon Batiste a lansat albumul “World Music Radio”. Proiectul este insoțit de videoclipul piesei remarcabile, „Uneasy”, cu Lil Wayne, care iși arata abilitațile la chitara și canta un vers din cantec. Jon Batiste se adancește in intrebarea profunda: Nu toata muzica, in esența, este muzica mondiala? Inspirandu-se…

- Gata, așteptarea a luat sfarșit! Azi se reia noul sezon in 3 dintre cele mai importante campionate ale Europei! Premier League, La Liga și Ligue 1 au prima etapa din noua stagiune in acest weekend. Cele mai tari cote le gasești pe efbet.ro! Dupa ce a pierdut Supercupa Angliei, in fața lui Arsenal, la…