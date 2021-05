Stiri pe aceeasi tema

- Mediul de afaceri a reclamat, in timpul dezbaterilor, birocratia excesiva, neadaptata noilor conditii si nevoia de digitalizare in sistemul public si iata ca, printr-un efort comun, se creioneaza un act normativ, care are ca principal scop tocmai aceste deziderate, a afirmat Cristina Chiriac, presedinte…

- Cantareata americana Miley Cyrus a incheiat un parteneriat cu Cash App pentru a distribui fanilor ei actiuni de 1 milion de dolari, devenind astfel prima persoana din istorie care imparte un volum atat de mare de titluri de valoare intr-o maniera aproape instantanee, potrivit unui comunicat, relateaza…

- Peste 175.000 de oameni lucreaza oficial in sectorul textil, persoane a caror speranta consta in continuarea activitatii, iar situatia economica generala ar fi si mai dificila daca antreprenorii din industria textila si-ar inchide portile, a afirmat presedintele Confederatiei Nationale pentru Antreprenoriat…

- Femeile sunt sefi de stat sau de guvern in 22 de tari si doar 24,9% dintre parlamentarii nationali sunt femei, iar in ritmul actual de progres, egalitatea de gen in randul sefilor de guvern va dura inca 130 de ani, subliniaza Confederatia Nationala pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF). "Anul…

- Femeile sunt sefi de stat sau de guvern in 22 de tari si doar 24,9% dintre parlamentarii nationali sunt femei, iar in ritmul actual de progres, egalitatea de gen in randul sefilor de guvern va dura inca 130 de ani, subliniaza Confederatia Nationala pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF). "Anul 2020 a…

- Proiectul Pactul Pentru Munca (PPM) continua intr-o forma menita sa susțina implementarea masurilor de stimulare a pieței forței de munca identificate de-a lungul celor doi ani de dezbateri cu mediul de afaceri. In acest context, la Brașov, a fost lansat de catre Camera de Comerț și Industrie Brașov…

- Confederatia Nationala pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) se extinde in Transilvania, lansand sucursala de la Cluj, condusa de antreprenoarea Sigina Luca, cu o experienta de business de peste 15 ani, in prezent presedintele unui grup de firme din care face parte si Luna Cleaning, firma infiintata…