Stiri pe aceeasi tema

- Romania Sotheby’s International Realty a vandut Conacul Romano, o opera de arta neoromaneasca din regiunea Olteniei. Conacul a fost vandut pentru 2,050 milioane de euro. Conacul Romano a fost construit intre anii 1920 și 1925, dupa planurile celebrului arhitect Grigore Cerchez. Insa, istoria conacului…

- Unul dintre cele mai impresionante conace din regiunea Olteniei, cunoscut sub numele de Conacul Romano, este listat spre vanzare la prețul de 2.050.000 E. Aceasta proprietate istorica reprezinta o bijuterie arhitecturala in stil neoromanesc. Conacul Romano a fost construit intre anii 1920 și 1925, dupa…

- Conacul Romano a fost construit intre anii 1920 si 1925, dupa planurile celebrului arhitect Grigore Cerchez. Insa, istoria conacului incepe pe vremea lui Tudor Vladimirescu cu fratii Romanov, de unde isi trage si numele. Acestia au fost recrutati ca mercenari in oastea lui Tudor, si ulterior unul dintre…

- Un apartament de doua camere aurit a fost scos la vanzare in Satu Mare. „Bijuteria” Ardealului vine la pachet cu o parcare privata și beci, cei care vor sa achiziționeze locuința „speciala” au de scos zeci de mii de euro din buzunar.Apartamentul are o suprafata de 77 mp, este situat la parter si vine…

- Planurile arhitecturale ale casei doctorului Moscu, primul medic roman specializat la Paris, doctorul Patriarhului Romaniei și al Casei Regale, au fost realizate de celebrul arhitect Gh. Simotta, care a schițat o cladire splendida, in stil Neoromanesc. Gheorghe Simotta (1891-1979) s-a nascut intr-o…

- Conacul Romano de la Pleșoiu a fost ridicat intre anii 1920 și 1925 dupa planurile arhitectului Grigore Cerchez. Desi ridicat abia in perioada interbelica, conacul are o istorie tumultoasa care se intinde tocmai pana in vremea lui Tudor Vladimirescu și tocmai pana in Rusia, de unde iși trage și numele.…

- Romania Sotheby’s International Realty anunța listarea spre vanzare a unei proprietați de excepție in inima Bucurestiului, care a fost anterior reședința familiei Teodoreanu, o familie de intelectuali de seama, cu origini care se intind dincolo de Revoluția din 1848. Proprietatea a fost scena unor momente…

- Presa internaționala scire ca a fost stabilita, oficial, cauza morții nepotului lui Robert De Niro. Potrivit medicului legist din New York a fost vorba despre o supradoza accidentala. O declarație afirma ca Leandro Anthony De Niro-Rodriguez, in varsta de 19 ani, a murit din cauza efectelor toxice ale…