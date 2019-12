Conacul Mocioni din Foeni, una dintre cele mai vechi construcții din județul Timiș, va fi readus la viața. Calin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș, a anunțat ca imobilul va fi restaurat in cadrul unui proiect in valoare de aproximativ zece milioane de lei. Reprezentanții instituției au depus o cerere de finanțare pe Programul RO-Cultura, in […] Articolul Conacul Mocioni, readus la viața cu peste doua milioane de euro. CJ Timiș vrea sa atraga fonduri norvegiene a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .