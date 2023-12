Stiri pe aceeasi tema

- Un panou provocator a aparut pe partea rusa a punctului de trecere a frontierei ruso-estonie Ivangorod-Narva: „Granițele rusești nu se termina nicaieri”. „Regimul lui Putin provoaca țarile europene și vrea ca granițele sa fie inchise”, a comentat consilierul ministrului de interne ucrainean Anton…

- Cu ocazia aniversarii a 145 de ani de la revenirea Dobrogei la patria mama, Hristu Uzun, Director Administratia Bazinala De Apa Dobrogea Litoral, a transmis urmatorul mesaj de Ziua Dobrogei: Cu ocazia Zilei Dobrogei, in numele Administratiei Bazinale de Apa Dobrogea Litoral, ne exprimam sincere felicitari…

- In timp ce vizita ampla Expozitie a realizarilor economiei nationale ruse (VDNH), lui Vladimir Putin i-a fost aratata o imitatie a "butonului nuclear", dar președintele rus a refuzat sa-l apese, informeaza Reuters si publicatia Fontanka, preluate de Agerpres.Cu aceasta ocazie, lui Putin i s-au dat explicatii…

- Președintele Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR), George Simion, a lipsit de la Congresul Extraordinar al partidului organizat astazi la Alba Iulia, acesta adresandu-se delegatilor printr-un mesaj video, in care a precizat ca forul a fost convocat pentru a completa organele de conducere ale partidului,…

- Cu ocazia Zieli Naținale a Romaniei, Nadia Comaneci a ținut sa le transmita un mesaj emoționant romanilor de pretutindeni. Iata ce le-a urat fosta gimnasta a Romaniei cetațenilor acestei țari, și nu numai!

- Claudiu Vaișcovici, 61 de ani, a fost contondent cu antrenorul rivalei, Elias Charalambous, dupa gestul acestuia de la derby și a fost acid și cu Florinel Coman, dupa reacția acestuia: ”Așa e cu echipele mici”. ...

- Cu ocazia aniversarii a 145 de ani de la revenirea Dobrogei la patria mama, Ion Serpescu, primarul comunei Mahmudia a transmis urmatorul mesaj de Ziua Dobrogei:La 14 noiembrie, in urma Razboiului de Independenta din 1877 1878, a avut loc un important eveniment istoric pentru poporul roman: unirea Dobrogei…

- Tudor Chirila a transmis, in urma cu puțin timp, un mesaj emoționant pentru tatal decedat. Actorul traiește și acum clipe cumplite de cand tatal lui a trecut, in urma cu 24 de ani, in neființa. Iata ce postare a facut Tudor Chirila in memeoria parintelui lui!