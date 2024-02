Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE - Incendiul a fost stins. Din fericire, nu exista victime.UPDATE 22:10 - Intrucat temperaturile in zona de intervenție sunt foarte ridicate, echipajele de stingere acționeaza pentru racirea intregii zone, astfel incat sa fie evitata reaprinderea uleiului din transformator.UPDATE 21:50 - Incendiul…

- Un incendiu violent a izbucnit joi seara la un transformator al hidrocentralei Porțile de Fier I, informeaza Rador Radio Romania.Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența Mehedinți au fost chemați sa intervina cu mai multe autospeciale de stingere și SMURD, dar a fost nevoie de suplimentarea…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Toate cele șase hidroagregate ale centralei de la Porțile de Fier 1, cea mai mare din Romania, vor fi inlocuite pe rand, Hidroelectrica urmand sa inceapa in acest an procedurile. Grupurile au fost modernizate la inceputul anilor 2000, dar de atunci au fost numai probleme. “Servicii…

- Austria refuza orice discuție despre Schengen terestru. Premierul Bulgariei face dezvaluiri: Aderarea - nu mai devreme de sfarsitul acestui an sau inceputul anului viitorPrim-ministrul Bulgariei, Nikolai Denkov, a raspuns intrebarilor adresate de jurnalisti si cetateni pe reteaua de socializare Facebook.…

- De la jumatatea anului viitor, se vor relua zborurile directe intre Romania si Statele Unite, informeaza duminica Rador Radio Romania.Compania romano-moldoveneasca HiSky a anuntat recent ca a primit din partea Departamentului american al Transporturilor autorizarea pentru zboruri regulate intre Bucuresti…

- Lukoil demareaza procesul de revizuire a strategiei pentru afacerile grupului sau din Bulgaria, ca urmare a unor schimbari semnificative in condițiile de piața, conform anunțului facut de corporația petroliera privata. Comunicatul menționeaza ca se vor evalua diverse opțiuni, cu implicarea consultanților…

- CFR Calatori a decis sa anuleze duminica in total 21 de trenuri, șapte InterRegio și un Intercity care fac legatura intre București și Constanța, precum și mai multe trenuri Regio cu traseu intre București și Fetești, intre Urziceni și Slobozia Veche și intre Buzau și Constanța, informeaza Rador Radio…

- Compania petroliera Shell actioneaza in instanta organizatia ecologista Greenpeace, pentru daune inregistrate dupa ce activistii au urcat la bordul unui vas de productie al Shell, in timp ce acesta se afla in tranzit pe mare, in cursul acestui an.Greenpeace a anuntat ca Shell solicita 2,1 milioane…