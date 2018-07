Bugetarii, noua clasă de privilegiați

Oropsiți, ani în șir, din cauza zgârceniei cu care statul le-a plătit prestațiile din domenii foarte importante de activitate - asistență medicală și socială, învățământ ... The post Bugetarii, noua clasă de privilegiați appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]