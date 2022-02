Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de presa| Senatorul Calin Matieș, printre cei mai activi parlamentari la nivel național. Senatorul Romaniei cu o singura absența intr-un an de zile Senatorul Calin Matieș, printre cei mai activi parlamentari la nivel național. Senatorul Romaniei cu o singura absența intr-un an de zile Organizația…

- Organizatia locala a USR continua se scalde in ape tulburi. Seful filialei, Stefan Tanasa, il acuza pe deputatul Filip Havarneanu ca l-a adus si promovat in partid pe Cezar Baciu, „tradatorul" care a lasat USR fara voce in Consiliul Local. Acuzatiile au fost facute pe un grup intern al filialei, iar…

- "Investim impreuna, construim impreuna" Nicolae Ciuca. Foto: Guvernul României RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Premierul Nicolae Ciuca i-a îndemnat pe oamenii de afaceri din Statele Unite sa continue sa investeasca în România. Le-a cerut chiar sa informeze…

- In perioada 2 4 februarie 2022, secretarul de stat pentru afaceri globale si strategii diplomatice Cornel Feruta, co presedinte al partii romane a Comisiei mixte interguvernamentale Romania ndash; Republica Serbia privind minoritatile nationale, a efectuat o vizita de lucru in Republica Serbia, anunta…

- Dupa OMS și Comisia Europeana, un alt organism internațional a venit la București sa faca presiuni pentru introducerea obligativitații certificatului verde. Perdeaua de fum cu inceperea negocierilor de aderare Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) ascundea, de fapt, un cu totul…

- Site-ul de stiri sportive www.PROSPORT.ro s-a situat pe primul loc in ceea ce priveste numarul de cititori unici in domeniul SPORT, in data de 27 ianuarie 2022, conform Studiul de Audienta si Trafic de Internet (SATI).

- Furtuna in Baia Mare Maramureșenii resimt și ei din plin ceea ce se numește incalzire globala. Iernile nu mai sunt ierni, mai nou iarna inseamna lunile ianuarie și februarie, iar frigul, dupa cum s-a vazut anul trecut, poate dura pana prin lunile aprilie -mai. Mai nou, in județ avem și fenomene extreme…

- Prețurile alimentelor la nivel global au crescut cu 28% in 2021, creștere care reprezinta cel mai inalt nivel din ultimii zece ani. In același timp, speranța ca ne vom intoarce la o piața ceva mai stabila in 2022 este destul de mica, a declarat Organizația pentru Alimentație și Agricultura (FAO) a ONU…