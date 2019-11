Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat marti, dupa ce liberalii au refuzat o dezbatere televizata intre Klaus Iohannis si Viorica Dancila pentru finala prezidentiala, ca il provoaca ea pe premierul Ludovic Orban la o dezbatere..„Il provoc pulbic la o dezbatere pe dl premier Orban.…

- Senatorul Mihai Fifor, secretar general al PSD, il acuza pe Klaus Iohannis de lasitate pentru ca refuza o dezbatere cu Viorica Dancila. Fifor sustine ca actualul presedinte a dezvoltat o fobie fata de PSD si ca acesta nu are explicatii pentru ceea ce a facut."Dupa ce a incasat-o de la Ponta,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, legat de invitatia adresata de liderul PSD, Viorica Dancila, presedintelui Klaus Iohannis de a participa la o dezbatere inaintea turului al doilea al alegerilor prezidentiale ca urmeaza ca liberalii sa stabileasca strategia de campanie dupa ce vor fi publicate…

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila,i-a adresat joi la Alexandria o noua invitatie candidatului PNL la prezidentiale, Klaus Iohannis, pentru o dezbatere unu la unu inainte de primul tur al alegerilor. Dancila a zis ca Iohannis trebuie sa vina „daca nu ii e frica de o…

- "Nu-i cred (pe liberali n.r.), simplu, nu-i cred, premierul desemnat a anuntat ca scutirile date de PSD sunt un tertip populist, orice venit trebuie impozitat, vor introduce impozitul pe pensiile sub 2000 lei si vor introduce 5,5% CAS. Nu am cum sa-i cred, pana ieri ziceau ca nu-s bani. Acum zic…

- Ședința PNL la care a participat și președintele Klaus Iohannis s-a terminat, dupa doua ore și jumatate. Șeful statului, care este și candidatul formațiunii la alegerile prezidențiale, a plecat de la sediul central al liberalilor fara sa faca declarații de presa.Klaus Iohannis doar i-a salutat…

- „Autoritatea Guvernului Dancila nu mai exista. Nimeni pe plan internațional nu mai ia in serios premierul Romaniei, nimeni pe plan național nu mai crede in ceea ce spune Viorica Dancila. In tot acest timp, Viorica Dancila s-a intalnit cu primarul din New Jersey, a fost ignorata complet de secretarul…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, spune ca președintele Klaus Iohannis pregatește opinia publica pentru „un val de amputari ale veniturilor populației”:Președintele Iohannis este o reclama la un film de groaza, care va rula in toata Romania daca domnia sa caștiga alegerile și iși pune „guvernul…