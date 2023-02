Stiri pe aceeasi tema

- Dintr-o adresa catre Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin care ApaServ solicita reevaluarea cererii de finanțare depusa pentru ”Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa și apa uzata din județul Neamț in perioada 2014-2020”, in cadrul POIM, reiese ca cererea de finanțare…

- MIPE a semnat 1.078 contracte de finanțare – ajutor de stat, cu o valoare totala a finanțarii nerambursabile acordate de 363.686.930,21 euro, iar pentru schema de ajutor de minimis procesul de evaluare și contractare este in curs de desfașurare, termenul de finalizare fiind 31 martie 2023. Pentru pachetul…

- Un raspuns oficial primit la inceputul lunii de Compania Județeana Apa Serv SA din partea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), in legatura cu trambițatul proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa (potabila) și apa uzata (canalizare) din județ, in perioada 2014-2020,…

- Un miliard opt sute de milioane de euro este bugetul alocat in 2023 programelor de sprijin pentru persoanele din categoriile vulnerabile. Sunt milioane de romani care ar urma sa primeasca ajutoare de la stat si anul acesta. Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene precizeaza ca aceste fonduri…

- Guvernul, prin Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene implementeaza in 2023 masuri pentru sprijinirea persoanelor din categoriile vulnerabile, pentru care bugetul total alocat va atinge suma de 1,8 miliarde de euro, transmite ministerul. Aproximativ 4 milioane de romani vor beneficia de 1.400…

- Potrivit MIPE, proiectul va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare si va asigura conectarea la reteaua de apa pentru 14.450 locuitori si acces la canalizare pentru 8.289 de locuitori. ”Este un moment important pentru Caras-Severin, care a fost inclus pe harta investitiilor in extinderea…

- Aproape 1,2 milioane de romani au primit o noua transa de ajutoare alimentare si 360.000 de elevi cate 500 de lei pentru rechizite si haine, informeaza Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE), intr-un comunicat dat marti publicitatii. ‘In acest an scolar, aproximativ 360.000 de prescolari…

- Comunicat de presa Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a prezentat astazi, in cadrul Galei Innotech Start Up, rezultatele Programului National INNOTECH STUDENT adresat studenților, doctoranzilor și cursanților inmatriculați in colegiile organizate la nivelul instituțiilor de invațamant…