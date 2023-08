Comunicat de presă George Lazăr, președinte PNL Neamț: „Partidul Național Liberal rămâne un partener fidel al mediului de afaceri.” Liberalii NU susțin suprataxarea mediului de afaceri, o masura care nu ar face decat sa produca un efect invers, care va afecta stabilitatea economica a Romaniei. Ceea ce cere PSD in acest moment nu poate fi luat in considerare de nicio persoana care ințelege cum funcționeaza economia și care ar fi impactul suprataxarii mediului de afaceri. Este o opinie unanima faptul ca suprataxarea antreprenorilor este un raspuns iresponsabil, pripit și lipsit de fairplay la problemele pe care Guvernul le intampina in acest moment. In contextul discuțiilor recente la nivel guvernamental in ceea ce privește… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

