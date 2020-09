Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Publicitate electorala| Florin Roman: Il susțin pe Vasile Pușca pentru ca aleg intotdeauna un bun primar Il susțin pe Vasile Pușca la primaria Valea Lunga pentru ca aleg intotdeauna un bun primar. Poate ca Vasile are cateodata gura mai sloboda, dar ce a facut el ca primar pentru comuna…

- Pentru cine ma cunoaște, e clar ca nu sunt, neaparat, un om al vorbelor cat, mai degraba, un om care acționeaza, care cauta și gasește soluții. Fara condiționari de timp, fara scuze, fara „las’ ca merge și-așa”. Asta am facut la Garda de Mediu, asta am facut ca fost prefect de Alba, fie la birou, […]…

- Cu proiecte de zeci de milioane de euro aflate in derulare, primarul Silviu Ponoran imbunatațește foarte mult calitatea vieții zlatnenilor. De multe ori și adevarurile pe care le vedem cu proprii ochi trebuie repetate ca cei din jurul nostru sa ințeleaga ca secretul reușitei este munca facuta cu ambiție…

- Perioada de aproximativ o luna in care noi, cei din Partidul National Liberal, am avut ocazia de a ne prezenta in fata locuitorilor orasului Abrud a fost extrem de importanta si de benefica pentru toti cei implicati. Noi am fost cei care v-au batut la usa, cei cu care v-ati intalnit in fata blocului,…

- Ceea ce nu o spune niciun politician astazi este ce ne așteapta peste doar cateva luni și cat de adanca va fi criza economica. Și asta in timp ce aceiași politruci se grabesc sa deseneze rețele de drumuri și noi centuri rutiere sau linii electrice pe diverse harți. Culmea, tot ei sunt cei care uita…

- ”Problemele legate de salubritatea orașului Cugir nu mai sunt de mult o noutate și tot mai mulți cetațeni sesizeaza faptul ca administrația locala a pierdut situația de sub control. Din pacate, mormanele de gunoi din anumite cartiere, boxele ingradite care au devenit insalubre sau depozitele ilegale…

- PRO Romania și-a desemnat candidatul la primaria din Ocna Mureș, in persoana lui Ioan Mircea Leahu. In varsta de 49 de ani, de profesie jurist, Leahu este dirigintele oficiului poștal din oraș, este casatorit și are 3 copii. Pana de curand, a fost membru al PSD și s-a alaturat echipei PRO Romania impreuna…

- ”Legea anti-seceta declarata astazi de catre Curtea Constituționala a Romaniei ca fiind neconstituționala mi se pare de o atrocitate maxima impotriva agricultorului și fermierului roman. Decizia de astazi a Curții Constituționale imi ridica foarte mari semne de intrebare asupra onestitații acestui Guvern…