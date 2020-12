Comunicat de presă – Anunț privind începerea proiectului la societatea MIT CRIS SPEDITION SRL Numele beneficiarului proiectului: MIT CRIS SPEDITION SRL Scopul/ obiectivul general al proiectului: Acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, denumit in continuare POC, in contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii prevazuți la art. 3, a caror activitate a fost afectata direct sau indirect de raspandirea virusului SARS-CoV-2 sau a caror activitate a fost interzisa prin ordonanțe militare pe perioada starii de urgența sau ingradite pe perioada starii de alerta. Rezultatele așteptate/ finale in… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

