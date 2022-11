Comunicare zero din partea autoritatilor. Proiectul Acces si mobilitate pietonala in zona centrala a municipiului Constanta prelungit pana in 2025?! Patru termene, unul la semnarea finantarii, altul la semnarea contractului de executie si alte doua prelungite fara explicatii din partea autoritatilor Contractul pentru lucrari s a semnat in iunie 2021 cu termen de executie 48 luni Dupa un an si jumatate de la demarare, stadiul lucrarilor este abia de 20 Pe panoul informativ a fost inserat un nou de termen de finalizare a proiectului august 2025 Proiectul de imbunatatire a mobilitatii urbane durabile prevede reabilitarea s i extinderea zonei pi ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

