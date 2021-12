Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii locali au aprobat devizul general și cererea de finanțare pentru obiectivul de investiții „Modernizare Drum Comunal 145, comuna Bistra, județul Alba”. Finanțarea este accesata prin Programul National de Investitii ,,Anghel Saligny”. „Și pentru acest drum care nu este inclus in alte programme…

- Articolul Elevii școlilor postliceale sanitare, atrași intr-un proiect-pilot de testare a copiilor din Buzau se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Autoritațile buzoiene anunța un proiect-pilot privind testarea copiilor de catre elevii școlilor sanitare din județ. Șase unitați de invațamant cu profil…

- Autoritațile locale și județene sucevene au depus pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny" nu mai puțin de 236 de proiecte, majoritatea pe drumuri, in valoare de aproape patru miliarde de lei. Anunțul a fost facut de vicepreședintele Consiliului Județean ...

- Primarul comunei Frata, Cristian Cherecheș, a depus trei proiecte de finanțare, prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, care vizeaza dezvoltarea comunei. Un proiect vizeaza... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- CJ Dambovița a depus la finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”,șase proiecte ce vizeaza reabilitarea și modernizarea a 47 km de drumuri The post CJ Dambovița a depus proiecte pentru finanțare prin Programul „Anghel Saligny first appeared on Partener TV .

- Articolul VIDEO Lucrari de asfaltare pe drumul de acces catre noul pod de la Vadu Pașii se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Autoritațile locale din comuna Vadu Pașii, sunt pe punctul de a finaliza lucrarile de modernizare la calea rutiera care face lagatura cu noul pod peste raul Buzau. Strada…

- Articolul Cum sa iți amenajezi o gradina superba – ce trucuri folosesc specialiștii in domeniu? se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Deși toamna a venit, inca te mai poți bucura de zile calde in aer liber, mai ales daca ești norocosul posesor al unei locuințe cu o gradina generoasa. Insa, pentru…

- Ministerul Energiei a transmis marți, 14 septembrie, la Banca Europeana de Investiții primele aplicații pentru finanțarea din bugetul Fondului pentru Modernizare a unor proiecte strategice in sectorul energetic, arata un comunicat de presa. Este vorba de sute de milioane de euro. In contextul legislativ…