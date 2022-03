Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (M.A.T.) se afla in curs de implementare a reformei privind operaționalizarea Organizațiilor de Management al Destinațiilor (OMD), un deziderat al industriei turismului de mai bine de un deceniu. Reforma face parte inclusiv din Componenta 11 Turism și Cultura din…

- Societatea comerciala Ambro Suceava pune umarul in sprijinul poporului ucrainean grav afectat de razboi. Un prim transport de 1.200 de paturi din carton special concepuți de Ambro a fost trimis astazi catre Ucraina in prezența vicepreședintelui Consiliului Județean Suceava, Niculai Barba, a viceguvernatorului…

- Maine, 11 martie, in Vama Siret va ajunge ministrul francez de Interne. Anunțul a fost facut la Radio Top, de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur. Din informațiile noastre, ministrul Gerald Darmanin va fi insoțit de ambasadoarea Franței la București, Laurence Auer, și de ministrul…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca in ultimele 24 de ore, in județul Suceava au fost raportate 22 de cazuri noi de coronavirus. Numarul acestora a crescut ușor fața de cel raportat ieri, cand in județ au fost 14 noi imbolnaviri cu virusul Sars-Cov-2. Județul Suceava continua sa aiba cea mai…

- Inființarea Ministerului Antreprenoriatului și Turismului in noul Guvern care este condus de premierul liberal Nicoale Ciuca și eforturile susținute ale ministrului Daniel Cadariu de sprijinire a antreprenorilor romani au deja un impact important in dezvoltarea sectorului privat din țara, a declarat…

- Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a anunțat ca in prima ședința a deliberativului va fi supus aprobarii bugetul județului pe anul 2022, proiectul fiind in momentul de fața in dezbatere publica. Flutur a aratat ca bugetul Consiliului Județean Suceava și al instituțiilor subordonate…

- De Ziua Culturii Naționale, sculptorul sucevean Ion Mindrescu, a primit titlul de „Cetațean de Onoare al Județului Suceava”. Ceremonia a avut loc astazi la Muzeul Național al Bucovinei. Titlul i-a fost inmanat de catre vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barba, la eveniment fiind…

- Aproape toate partiile de schi din județul Suceava sunt deschise și ii aștepata pe iubitorii sporturilor de iarna. Anunțul a fost facut de vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barba, care a precizat ca vremea rece din ultimele zile a facut posibila redeschiderea partiei Rarau, din…