Computex 2023: MSI prezintă un laptop Stealth 16 realizat cu Mercedes AMG Computex 2023 e in plina desfasurare si MSI a adus la acest reputat shwo tech un laptop de gaming realizat in parteneriat cu Mercedes AMG. E vorba despre MSI Stealth 16, un laptop de gaming cu un design, materiale si culori inspirate de Mercedes. Numele complet al produsului este MSI Stealth 16 Mercedes AMG Motorsport. Avem de-a face cu o editie speciala de Stealth 16, care vine cu un logo al scuderiei pe capac si pe alimentator. Zona de ventilatie e inspirata de logo-ul AMG, iar butonul Power gri are inscriptia „Start engine”. Nu uitam de modele speciale cu inspiratie auto pe diferite elemente… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

