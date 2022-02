Computerul tău: Când ai curăţat ultima dată coolerul şi ai şters praful de pe placa de bază? Ai avut grija in ultima vreme de computerul tau? Cand ai curatat ultima data coolerul si ai sters praful de pe placa de baza? Ziua in care iti cureti computerul (#CleanOutYourComputerDay) este marcata in a doua zi de luni din februarie! Aceasta zi ne reaminteste, potrivit specialiștilor, ca trebuie sa avem grija de computerul nostru si sa-l curatam periodic atat pe exterior, cat si in interior. Praful determina acumularea caldurii, iar computerele nu functioneaza la performanta maxima atunci cand se supraincalzesc. Odata curatenia exterioara terminata, e timpul sa stergi fisierele si programele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

